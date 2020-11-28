مازن مرزوق.. عقوبات صارمة حيال الاعتراض على الحكام.. واستمرار الخمسة تغييرات.. صور

أكد مازن مرزوق، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، إن الاعتراض على التحكيم فى الموسم الجديد سوف يواجه بحزم وصرامة.

وقال مازن مرزوق، عبر المؤتمر الصحفى: "لا أوافق على فكرة الاعتراض الجماعي من قبل الجهاز الفني للأندية على حكام المباريات، ولو حصلت في الموسم المقبل سيكون فيه عقوبات شديدة وسوف يتم الإعلان عن لائحة العقوبات على الموقع الرسمي للاتحاد"".

وأضاف: "أما داخل الملعب إذا كان هناك اعتراضات خارجة عن النص من اللاعبين سوف يتم تطبيق عقوبة على الفريق اسمها "عدم السيطرة على الفريق" وهذه موجودة في كل العالم، والعقوبات هتكون مالية".

واستطرد: "أي عنصر من عناصر المنظومة الرياضية يتسبب في تأخير انطلاق المباراة حتى لو 15 ثانية سيكون هناك عقوبة، سواء سبب التأخير كان أحد الفرق أو الحكام"، مشيرا إلى أنه لابد من وصول الفريقين قبل المباراة إلى الملعب قبل انطلاق اللقاء بـ90 دقيقة.

وتابع: "الظروف القهرية لها تقدير، وفيه تقارير أكيد سوف نتسلمها ولو هناك أي مشكلة تحدث فيها الظروف القهرية".

وعن عقوبة الزمالك فى واقعة الأتوبيس، قال: "أكيد اللجنة التى سبقتني عاقبت الزمالك بعد ما الأتوبيس تعذر الوصول للملعب في مباراة القمة بناءً على تقارير منطقية".

وأضاف: "التغييرات الخمسة سوف تظل موجودة في الموسم الجديدة، وفترة التوقف من أجل شُرب المياه، في يد الحكم يحددها مع اللاعبين والأجهزة الفنية"، لافتا إلى أن تقنية الفيديو لو توقف أثناء المباراة سوف يتم إخطار الفريقين ويتم استكمال المباراة بشكل طبيعي.

وقال مازن مرزوق، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إن الدوري الممتاز سيستمر بدون لاعبي المنتخب الأوليمبي ولن يتم تأجيله.

ولفت عبر المؤتمر الصحفي إلى أنه يعلم أن نادي إنبي اعترض على استمرار الدورى بدون تواجد لاعبي المنتخب الأوليمبي، لكن حسم الأمر ولا مجال للتراجع عنه.

ونوه مازن مرزوق إلى أن دور الـ32 بكأس مصر سوف تلعب مبارياته بدون اللاعبين الدوليين، وذلك تم الاتفاق عليه مع الأندية، مشيرا إلى أن باقي الأدوار سوف يشارك فيها الدوليون بصورة طبيعية.

وكشف رئيس لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة عن خارطة الطريق بالدورى الممتاز.

وقال عبر المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا فى مقر الجبلاية بالجزيرة: "قمت بطرح جدولين للدوري أحدهما فى حالة فوز الأهلي بدورى أبطال أفريقيا، والثاني لو الزمالك كسب".

وأضاف: "سوف نرسل إلى الأمن جدول الدوري الذى سيبدأ 11 ديسمبر"، لافتا إلى أن الدوري الجديد مضغوط لكن مش بالصورة التى كان عليها بعد عودة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن كل الفرق لن تخوض مباراة كل 3 أيام.

وتابع: "الأهلي سيكون عنده ضغط مباريات لأنه سيخوض السوبر الأفريقي أمام فريق نهضة بركان المغربي وكأس العالم للأندية".

وشدد على أن هناك نقطة أن الجميع يرغب فى إنهاء الدوري الممتاز في منتصف أغسطس القادم.



وعقد الاتحاد المصري لكرة القدم ظهر اليوم، السبت، اجتماعا بحضور رئيس لجنة المسابقات مع مديري وإداريي الفرق الـ18 المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.



يأتي اجتماع رئيس لجنة المسابقات بمديرى الكرة والإداريين لإعلان الخطوط العريضة التي سوف تسير عليها المسابقة الموسم الحالي 2020-2021.

ويعقب انتهاء الاجتماع انعقاد مؤتمر صحفي للكشف من جانب رئيس لجنة المسابقات على خارطة الطريق للدورى الممتاز.

وأسفرت قرعة الدوري المصري الممتاز 2020-2021 عن مواجهة الأهلي حامل اللقب مع فريق مصر المقاصة في الجولة الأولى بينما يلعب المقاولون العرب ضد الزمالك.

ويلتقي القطبان، الأهلي والزمالك، في الجولتين الرابعة و21.

ويدافع الأهلي عن لقبه، بينما يشارك ناديا سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي لأول مرة في البطولة.

جدول مباريات الأهلي بـ الترتيب:

المقاصة - المحلة - الاتحاد - الزمالك - دجلة - سيراميكا كليوباترا - الإنتاج - البنك الأهلي - المقاولون - بيراميدز - سموحة - الإسماعيلي - إنبي - الجيش - المصري - الجونة - أسوان.

جدول مباريات الزمالك بـ الترتيب:

المقاولون - بيراميدز - سموحة - الأهلي - إنبي - الجيش - المصري - الجونة - أسوان - المقاصة - المحلة - الاتحاد - الإسماعيلي - دجلة - سيراميكا كليوباترا - الإنتاج - البنك الأهلي.

كان الاتحاد المصرى لكرة القدم قد قرر تعيين مازن مرزوق رئيسا للجنة المسابقات في الموسم الجديد من الدوري الممتاز، خلفا لحسام الزناتي الذي تقدم باستقالته بعد نهاية موسم 2019-2020.

وأكد مرزوق أن الدوري سينطلق يوم 11 ديسمبر 2020 وجدول الموسم الجديد مضغوط للغاية بسبب الظروف التي شهدها العالم كله من انتشار فيروس كورونا بجانب التوقف المتكرر بسبب المنتخبات ويجب على الأندية معرفة ذلك جيدا.

وأوضح رئيس لجنة المسابقات أن "الأندية أصرت على لعب الدوري بشكله الطبيعي رغم الظروف الصعبة التي يمر بها العالم، واللجنة الخماسية أكدت استمرار الدوري رغم خروج لاعبي المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو".

وتابع: "النهائي الأفريقي اللي هيكسب فيه هيلعب كاس العالم للأندية ولذلك الفريق الفائز هيبقي مضغوط ولا يوجد نية لتأجيل مباريات في الدوري إلا في الظروف القهرية مثل الأمطار والسيول والظروف الأمنية".

وأقيمت القرعة وسط حضور مندوبي الأندية المشاركة فى المسابقة، بواقع مندوب عن كل نادٍ يحدد الملعبين الأساسي والاحتياطي لفريقه اللذين سيخوض عليهما مبارياته، مستوفيًا موافقة الجهة المالكة للملعب والجهات الأمنية.

وقدم القرعة أحمد حسام ميدو، في حضور حازم إمام وعماد متعب، بالإضافة إلى مازن مرزوق، رئيس لجنة المسابقات، بعدما شهدت الأيام الماضة اتصالات بين اللجنة المؤقتة ومازن مرزوق، بعد أن قدم حسام الزناتي، رئيس لجنة المسابقات السابق، استقالته عقب نهاية الموسم المنقضي 2019-2020.