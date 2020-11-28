الفار يلغي هدف محمد صلاح الأول في شباك برايتون بالدورى الإنجليزي

احتسب حكم مباراة ليفربول وبرايتون هدف محمد صلاح الهدف الاول لفريق ليفربول في شباك فريق برايتون في الدقيقة 35 من عمر اللقاء تسللا علي اللاعب المصري وذلك خلال المباراة المقامة حاليا على ملعب فالمر ضمن منافسات الأسبوع العاشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

ولجأ الحكم الي تقنيه الفيديو الـ " var " للتأكد من صحه الهدف والغاه بداعي التسلل .

وأضاع نيل موباي لاعب فريق برايتون ضربة جزاء في المباراة امام منافسه ليفربول في الدقيقة 20 من زمن المباراة بعدما سددها برعونه بجوار القائم الايسر للحارس .

وكان الحكم احتسب ضربة الجزاء بعد تدخل قوي علي أرون كونولي من مدافع ليفربول نيكو ويليامز.