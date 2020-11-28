نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخرهم موسيماني.. 10 مدربين حصدوا 21 لقبًا قاريًا مع الأهلي عبر تاريخه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحلم الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي في كتابة اسمه في سجلات تاريخ القلعة الحمراء، وقيادة الفريق للتتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا والغائب عن خزينة بطولات النادي منذ 2013، كما يتطلع لتحقيق لقبه الثاني بالبطولة بعد فوزه باللقب عام 2016 مع ماميلودي صنداونز.

كتب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني اسمه بحروف من نور في تاريخ النادي الأهلي، بعدما قاد الفريق الأحمر لحصد لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخ القلعة الحمراء.

ويعد هذا اللقب الثاني ببطولة دوري أبطال إفريقيا لـ"موسيماني" بعدما سبق وحقق لقب البطولة القارية مع ماميلودي صنداونز عام 2016 بالفوز على فريق الزمالك أيضًا بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي النهائي.

ودخل بيتسو موسيماني قائمة المدربين الذين حققوا البطولات الإفريقية مع الأهلي عبر تاريخه، وأصبح المدرب العاشر الذي حصد الألقاب القارية رفقة الفريق الأحمر والتي بلغت 21 لقبًا.

محمود الجوهري مدرب منتخب مصر السابق هو صاحب أول الألقاب الإفريقية مع المارد الأحمر بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا عام 1982، كما حصد مع الفريق كأس الكؤوس الإفريقية عام 1985.

ويعد البرتغالي مانويل جوزيه الأكثر تتويجًا بالبطولات الإفريقية مع الأهلي برصيد 8 ألقاب (4 دوري أبطال إفريقيا – 4 كأس السوبر الإفريقي).

بينما حصد أنور سلامة بطولتي كأس الكؤوس الإفريقية 1987 وكأس الأفروآسيوية 1988 مع المارد الأحمر.

تضم قائمة المدربين المتوجين بالألقاب الإفريقية مع الأهلي، محمود السايس وحصد لقب كأس الكؤوس الإفريقية مع الأحمر عام 1984، وطه إسماعيل والذي حقق لقب البطولة نفسها عام 1986، وفاز آلان هاريس باللقب الإفريقي عام 1993.

وفاز حسام البدري بلقب دوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر عام 2012، وكرر محمد يوسف نفس الإنجاز في العام التالي، بينما ينفرد الإسباني جاريدو بكونه المدرب الوحيد الذي حقق لقب الكونفيدرالية مع الأحمر عام 2014.

وبات موسيماني آخر المنضمين لقائمة المدربين المتوجين بالألقاب الإفريقية مع الأهلي بعد فوزه بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا العام على حساب الزمالك.