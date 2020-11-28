نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص- حقيقة استقالة طبيب الأهلي من منصبه عقب الفوز بدوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أحد أفراد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة استقالة خالد محمود طبيب الفريق من منصبه عقب التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وأكد المصدر خلال تصريحات لـ"الفجر الرياضي"، أن طبيب الفريق تقدم بالفعل بطلب من أجل الرحيل حتى يتثنى له التواجد في أهلي جدة السعودي بالفترة المقبلة.

وأضاف: "طبيب الفريق حصل على العرض منذ فترة قصيرة ولكنه لم يفصح عنه، بسبب مسؤولياته مع الفريق وصعوبة الوقت قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وتابع: "الاتجاه السائد حاليًا هو الموافقة على استقالة طبيب الفريق، بعدما كان وفيًا في عمله خلال الفترة التي تواجد بها داخل التتش".

وحقق الأهلي بطولة دوري أبطال إفريقيا، للمرة التاسعة في تاريخه عقب الفوز على الزمالك، بهدفين مقابل هدف وحيد بالمباراة النهائية.