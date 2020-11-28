نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. بشرى سارة لبرشلونة قبل موقعة أوساسونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني اليوم السبت المران التحضيري الأخير قبل مواجهة أوساسونا يوم غداً الأحد لحساب مباريات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإسباني.

وشارك الأمريكي سيرجيو دست الظهير الأيمن للفريق مع المجموعة بشكل طبيعي وذلك بعد أن غاب عن مران أمس الجمعة بسبب بعض الإنزعاجات العضلية.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية:" قرر رونالد كومان المدير الفني للبارسا، استدعاء مدافع فريق الشباب راموس مينجو، وذلك حال تعرض لاعب أياكس السابق لانتكاسة، حيث يحتاج مدرب البلوجرانا لقلب دفاع آخر بجانب لينجليت، حال اعتمد على مينجويزا بدلا من دست".