نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. استبعاد حسام عاشور من قائمة الاتحاد السكندري ضد الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري قائمة الفريق لمباراة الأهلي يوم الثلاثاء المقبل على استاد السويس الجديد في نصف نهائي بطولة كأس مصر.

واستبعد حسام حسن إيمانويل أوكوي لظروف سفره مع منتخب أوغندا وحسام عاشور وعمرو الميداني للإصابة بعدما تم التعاقد مع عاشور بعد استغناء الأهلي عنه بجانب محمود الزنفلي وهشام محمد لأسباب فنية.

قائمة الاتحاد السكندري ضد الأهلي

حراسة المرمى: عماد السيد، عمرو خليل، صبحي سليمان

الدفاع: محمود شعبان، محمود رزق، السيد سالم، صبري رحيل، مروان النجار، كريم يحيى، مصطفى إبراهيم، هشام صالح

الوسط: أحمد نبيل مانجا، خالد الغندور، محمد عبد الغني، مروان عطية، كريم الديب، رزاق سيسيه، عبد السميع سيمو، عمار حمدي، كريم ممدوح

الهجوم: محمد الصباحي، خالد قمر، أحمد راشد