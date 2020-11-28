أبو ريدة مهنئا الأهلي بدوري أبطال إفريقيا: تحيا مصر

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أحمد جودة - القاهرة - وجه المهندس هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لكرة القدم وعضو المجلس الأعلى للفيفا، التهنئة إلى النادي الأهلي، بمناسبة فوزه ببطولة دوري أبطال إفريقيا، للمرة التاسعة في تاريخ نادي القرن الإفريقي.

وغرد أبو ريدة عبر صفحته الرسمي على فيسبوك يقول: "‏مبروك للنادي الأهلي الفوز بدوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه والمرة الـ15 للأندية المصرية، مباراة رائعة للفريقين والفائز الأكبر هي بلدنا الحبيبة مصر .. تحيا مصر".

وكان النادي الأهلي حقق لقب دوري أبطال أفريقيا، على حساب غريمه التقليدي الزمالك، وانتصر عليه بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الجمعة إلى ملعب ستاد القاهرة الدولي