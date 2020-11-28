نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعد سمير: مبروك لينا ودائما الاهلي رقم ١ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه على الزمالك بهدفين مقابل هدف والتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخ النادي الأحمر.

وغرد مدافع الأهلي عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"الحمدلله علي البطولة الغالية مبروك لجمهور الأهلي العظيم الي فعلا يستحق البطولة والتكريم".

وأضاف :"ومبروك للعيبة الرجالة والجهاز الفني ومجلس الإدارة ودائما الاهلي رقم ١".