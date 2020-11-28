نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لوكاكو بديلاً ضد ساسولو في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي إنتر ميلان الإيطالي تشكيلة فريقه التي تستعد لمواجهة ساسولو اليوم السبت لحساب مباريات الجولة التاسعة من الكالتشيو.

وقرر كونتي إراحة مهاجم الفريق وهداف النيراتزوري روميلو لوكاكو في الوقت الذي دفع بدلاً منه بأليكسيس سانشيز في مركز رأس الحربة الصريح.

وجاءت تشكيلة الإنتر الأساسية على النحو التالي :-

حراسة المرمى : هاندانوفيتش.

خط الدفاع : سكرينيار ، دي فري ، باستوني ، دارميان.

خط الوسط : باريلا ، فيدال ، جاليارديني ، بيريسيتش.

خط الهجوم : لاوتارو مارتينيز ، أليكسيس سانشيز.

وقبل اللقاء يحتل ساسولو المركز الثاني على لائحة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد ثمانية عشر نقطة فيما يحتل الإنتر المركز الخامس برصيد خمسة عشر نقطة.