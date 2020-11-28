لم يخسر على ملعبه.. بشرى سارة لـ الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الإفريقي

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، أمس الجمعة، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين، على ستاد القاهرة الدولي، حيث سجل عمرو السولية ومحمد مجدي قفشة هدفي الأهلي، بينما سجل محمود عبد الرازق شيكابالا هدف الزمالك الوحيد. وتعد مباراة الأمس، هي الأولى في التاريخ بين الأهلي الزمالك في نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا. وأدار مباراة الأمس بين الأهلي والزمالك الحكم الجزائري مصطفى غربال، وعاونه الزامبي سيكازوي حكمًا لتقنية الـ‏VAR‏، وحكمًا رابعًا إبراهيم نور الدين.‏ وعزز فريق الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا رافعا رصيده إلى تسعة ألقاب فيما تجمد رصيد الزمالك في البطولة عند خمسة ألقاب حيث استعصى عليه اللقب مجددا علما بأنه أحرز أحدث ألقابه الخمسة في البطولة عام 2002.

وبتلك النتيجة، تأهل الأهلي لكأس العالم للأندية بعد غياب استمر لسنوات، كما سيخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي يوم 10 ديسمبر المقبل أمام نهضة بركان المغربي الذي حقق لقب الكونفدرالية، على ستاد القاهرة الدولي. ومن المقرر أن يغيب حسين الشحات عن الأهلي أمام نهضة بركان المغربي، في مباراة السوبر الأفريقي، بسبب حصوله على بطاقة حمراء، عقب انتهاء مباراة الأمس. ولم يظهر الشحات بمستواه المعتاد خلال مباراة الأمس، حيث أهدر هدفين محققين خلال المباراة.

مكاسب بالجملة حققها فريق الأهلي من حصد لقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الزمالك، أبرزها كسر عقدة اللقب التاسع، والمشاركة في السوبر الإفريقي وكأس العالم للأندية.

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة نهضة بركان:

لعب الأهلي كأس السوبر الأفريقي 8 مرات، 94 و 2002 و 2006 و 2007 و 2006 و 2013 و 2014 و 2015.

توج الأهلي باللقب 6 مرات ، وخسر مرتين فقط كانا أمام الزمالك في 1994 بهدف أيمن منصور، حيث أقيم هذا اللقاء في جنوب أفريقيا.

المباراة الثانية كانت أمام وفاق سطيف الجزائري في 2014، على ملعب مصطفى تشاكر بالجزائر، وخسر الأهلي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1 - 1.

ولم يتذوق الأهلي طعم الخسارة على ملعبه في السوبر الأفريقي طوال تاريخه.