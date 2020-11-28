حسين الشحات مهنئا جمهور الأهلي: تحقق الحلم الذي راودني منذ الطفولة

هنأ حسين الشحات، لاعب النادى الأهلى؛ جمهور النادى الأهلى والجهاز الفنى ومجلس الإدارة واللاعبين بتتويج الفريق ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه.

ونشر الشحات عدة صور له أثناء احتفاله مع الفريق، وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلق حسين الشحات قائلا: "الحمد لله.. دائما وأبدا تحقق الحلم، الحلم الذي راودني منذ الطفولة، الحلم الأفريقي، والحصول على البطولة الأغلى في القارة مع النادي الأهلي".

وأضاف: "مبروك لمجلس الإدارة ولكل جماهير النادي الأهلي وللجهاز الفني، وشكرا لكل زملائي مشاعر لا توصف".

وأكد الشحات: "تعاهدنا سويا أن نحقق الحلم ليعود المارد الأحمر للريادة كعادته بطلا للقارة بالنجمة التاسعة".

واختتم: "نفرح ونسعد ونطمح في المزيد.. والأجمل أنها بطولة لمؤمن زكريا".

وحقق الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1، ليحقق لقب بطولة دوري أبطال اأفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، ويصعد إلى بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام في الفترة من 1 وحتى 11 فبراير من العام القادم.

وتوج الأهلي بلقبه التاسع في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم إثر فوزه الثمين 2 / 1 على منافسه التقليدي العنيد الزمالك أمس، الجمعة، على استاد "القاهرة الدولي" في أول نهائي مصر للبطولة.

وعزز الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب رافعا رصيده إلى تسعة ألقاب فيما تجمد رصيد الزمالك في البطولة عند خمسة ألقاب، حيث استعصى عليه اللقب مجددا علما بأنه أحرز أحدث ألقابه الخمسة في البطولة عام 2002.