مازن مرزوق: الدورى لن يتم تأجيله ودور الـ32 لبطولة الكأس بدون الدوليين.. صور

أكد مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم أن الدوري الممتاز سيستمر بدون لاعبي المنتخب الاولمبي ولن يتم تأجيله.

ولفت مازن مرزوق عبر المؤتمر الصحفي إلى أنه يعلم باعتراض نادي انبي على استمرار الدورى بدون تواجد لاعبي المنتخب الاوليمبي لكن الامر تم حسمه ولا مجال للتراجع عنه.

ونوه مازن مرزوق إلى أن دور ال32 بكأس مصر سوف تلعب مبارياته بدون اللاعبين الدوليين وذلك تم الاتفاق عليه مع الأندية مشيرا الى ان باقي الأدوار سوف شديشارك فيها الدوليين بصورة طبيعية.

وكشف مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة عن خارطة الطريق بالدورى الممتاز.

وقال مازن مرزوق عبر المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم فى مقر الجبلاية بالجزيرة: قمت بطرح جدولين للدوري احدهما فى حال فوز الأهلي بدورى ابطال افريقيا والثاني لو الزمالك كسب.

وأضاف: سوف نرسل الى الأمن جدول الدوري الذى ستبدأ مبارياته في 11 ديسمبر، لافتا إلى أن الدوري الجديد مضغوط لكن مش بالصورة التى كان عليها بعد عودة فيروس كورونا لأن كل الفرق لن يخوض مباراة كل 3 أيام.

تابع : الأهلي سيكون عنده ضغط مباريات لأنه سيخوض السوبر الافريقي أمام فريق نهضة بركان المغربي وكأس العالم للأندية.

شدد على أن أن الجميع يرغب فى إنهاء الدوري الممتاز في منتصف اغسطس القادم.

وعقد الاتحاد المصري لكرة القدم ظهر اليوم السبت اجتماعا بحضور رئيس لجنة المسابقات مع مديري وإداريي الفرق ال18 المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

ياتي اجتماع رئيس لجنة المسابقات بمديرى الكرة والإداريين لإعلان الخطوط العريضة التي سوف تسير عليها المسابقة الموسم الحالي 2020-2021.

ويعقب انتهاء الاجتماع انعقاد مؤتمر صحفي للكشف من جانب رئيس لجنة المسابقات عن خارطة الطريق للدورى الممتاز.

وأسفرت قرعة الدوري المصري الممتاز 2020-2021 عن مواجهة الأهلي حامل اللقب مع فريق مصر المقاصة في الجولة الأولى بينما يلعب المقاولون العرب ضد الزمالك.

ويلتقي القطبان، الأهلي والزمالك، في الجولتين الرابعة و21.

ويدافع الأهلي عن لقبه بينما يشارك ناديا سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي لأول مرة في البطولة.

جدول مباريات الأهلي بـ الترتيب:

المقاصة - المحلة - الاتحاد - الزمالك - دجلة - سيراميكا كليوباترا - الإنتاج - البنك الأهلي - المقاولون - بيراميدز - سموحة - الإسماعيلي - إنبي - الجيش - المصري - الجونة - أسوان.

جدول مباريات الزمالك بـ الترتيب:

المقاولون - بيراميدز - سموحة - الأهلي - إنبي - الجيش - المصري - الجونة - أسوان - المقاصة - المحلة - الاتحاد - الإسماعيلي - دجلة - سيراميكا كليوباترا - الإنتاج - البنك الأهلي.

كان الاتحاد المصرى لكرة القدم قرر تعيين مازن مرزوق رئيسا للجنة المسابقات في الموسم الجديد من الدوري الممتاز، خلفا لحسام الزناتي الذي تقدم باستقالته بعد نهاية موسم 2019-2020.

وأكد مرزوق أن الدوري سينطلق يوم 11 ديسمبر 2020 وجدول الموسم الجديد مضغوط للغاية بسبب الظروف التي شهدها العالم كله من انتشار فيروس كورونا بجانب التوقف المتكرر بسبب المنتخبات ويجب على الأندية معرفة ذلك جيدا.

وأوضح رئيس لجنة المسابقات أن "الأندية أصرت على لعب الدوري بشكله الطبيعي رغم الظروف الصعبة التي يمر بها العالم، واللجنة الخماسية أكدت استمرار الدوري رغم خروج لاعبي المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو".

وتابع: "النهائي الإفريقي اللي هيكسب فيه هيلعب كاس العالم للأندية ولذلك الفريق الفائز هيبقي مضغوط ولا يوجد نية لتأجيل مباريات في الدوري إلا في الظروف القهرية مثل الأمطار والسيول والظروف الأمنية".

وأقيمت القرعة وسط حضور مندوبي الأندية المشاركة فى المسابقة، بواقع مندوب عن كل نادٍ يحدد الملعبين الأساسي والاحتياطي لفريقه اللذين سيخوض عليهما مبارياته، مستوفيًا موافقة الجهة المالكة للملعب والجهات الأمنية.

وقدم القرعة أحمد حسام ميدو، في حضور حازم إمام وعماد متعب، بالإضافة إلى مازن مرزوق، رئيس لجنة المسابقات، بعدما شهدت الأيام الماضة اتصالات بين اللجنة المؤقتة ومازن مرزوق، بعد أن قدم حسام الزناتي، رئيس لجنة المسابقات السابق، استقالته عقب نهاية الموسم المنقضي 2019-2020.