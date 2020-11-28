الشباب والرياضة تعلن صعود المالية والثقافة والنقل والتموين لنصف نهائي دوري الوزارات

أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية و بالتعاون مع الاتحاد الرياضي العام للعاملين بالدولة، صعود وزارات المالية والثقافة والنقل والتموين لنصف نهائي دوري الوزارات الأول ، المقام بالمركز الأوليمبي بالمعادى ، تحت شعار " مصر أولا .. لا للتعصب " ، والذي يقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء .

وشهدت مواجهات دور الثمانية اليوم ؛ تفوق وزارة المالية وصعودها لنصف نهائي الدوري علي حساب الأوقاف بنتيجة أربعة لثلاثة (ضربات الجزاء الترجيحية)، والمباراة الثانية شهدت مفاجأة من العيار الثقيل بفوز وزارة الثقافة علي وزارة الدفاع بهدفين نظيفين .

وبهدفين نظيفين فازت وزارة النقل علي وزارة الإتصالات ، والمباراة الأخيرة في منافسات دور الثمانية شهدت سجالا قويًا انتهي بفوز وزارة التموين علي وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بثلاثة أهداف لهدفين (ضربات الجزاء الترجيحية) .

يذكر أنه صعد عن المجموعة الأولي وزارات الأوقاف برصيد ١٢ نقطة والإتصالات برصيد ١١ نقطة ، تلاهم بالمجموعة نفسها وزارات الزراعة والتنمية المحلية والتعاون الدولي وديوان مجلس الوزراء علي الترتيب ، وعن المجموعة الثانية صعدت وزارات الدفاع برصيد 15 نقطة والتموين برصيد 12 نقطة تلاهم وزارات الشباب والرياضة والسياحة والقوي العاملة والتخطيط علي الترتيب .

فيما صعد عن المجموعة الثالثة وزارة النقل برصيد 15 نقطة والمالية برصيد 10 نقاط ، تلاهم ووزارات التجارة والصناعة والصحة والتعليم العالي والمجالس النيابية ، وعن الرابعة شهدت صعود وزارات الإسكان برصيد 15 نقطة والثقافة برصيد 12 نقطة ، تلاهم وزارات الإنتاج الحربي والخارجية والتربية والتعليم وقطاع الأعمال العام .

وتقام مواجهات نصف النهائي غدا الأحد الموافق 29 نوفمبر ، المباراة الأولي بين وزارة المالية ووزارة الثقافة ، والمباراة الثانية بين وزارة النقل ووزارة التموين .