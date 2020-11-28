هدف ملغي لـ صلاح.. شوط أول سلبي بين ليفربول وبرايتون في الدورى الإنجليزي

انتهت أحداث الشوط الاول بالتعادل السلبي بين فريق برايتون وضيفه ليفربول في المباراة المقامه حاليا علي ملعب فالمر ضمن منافسات الأسبوع العاشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

واحتسب حكم مباراة ليفربول وبرايتون هدف محمد صلاح الأول لفريق ليفربول في شباك فريق برايتون في الدقيقة 35 من عمر اللقاء، تسللا على اللاعب المصري.

ولجأ الحكم إلى تقنية الفيديو الـ"var" للتأكد من صحة الهدف وقرر إلغائه بداعي التسلل.

وأضاع نيل موباي لاعب فريق برايتون ضربة جزاء في المباراة أمام منافسه ليفربول في الدقيقة 20 من زمن المباراة بعدما سددها برعونة بجوار القائم الأيسر للحارس.

وكان الحكم احتسب ضربة الجزاء بعد تدخل قوي على أرون كونولي من مدافع ليفربول نيكو ويليامز.

وأعلن يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: ويليامز - فابينيو - فيليبس - روبرتسون

الوسط: مينا مينو - ميلنر - فينالدوم

الهجوم: جوتا - فيرمينو - محمد صلاح

ويسعى ليفربول بقيادة يورجن كلوب المدير الفني لمواصلة النتائج الإيجابية في الدورى الإنجليزي ومواصلة الصراع مع فريق توتنهام على صدارة الترتيب كما يسعى لمحو خيبة الأمل التي لاحقت الجماهير بعد الهزيمة أمام فريق أتلانتا بنتيجة هدفين دون رد الأسبوع الماضي.

ويحتل فريق ليفربول المركز الأول في جدول ترتيب الدورى الإنجليزي بالتساوي مع فريق توتنهام برصيد 20 نقطة بينما حيث لعب الريدز 9 مباريات حقق الفوز في 6 مواجهات وتعادل في مباراتين وخسر مباراة واحدة.

في المقابل يدخل فريق برايتون المباراة بطموحات عالية بعد الفوز على فريق أستون فيلا بنتيجة هدفين مقابل هدف، ويدخل المباراة بهدف تحقيق أفضل نتيجة إيجابية أمام بطل البطولة.

ويحتل فريق برايتون المركز السادس عشر في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط جمعهم من انتصارين وثلاث تعادلات وأربع خسائر.