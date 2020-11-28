عودة ميسي وبوسكيتس ودي يونج.. كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة أوساسونا

أعلن رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة، قائمة البلوجرانا، استعدادا لمواجهة أوساسونا غدا، الأحد، في تمام الثالثة عصرا، على ملعب كامب، ضمن منافسات الجولة الـ 11، من مسابقة الدوري الإسباني.

وشهدت قائمة برشلونة عودة ميسي وديونج بعد استبعادهما من مواجهة دينامو كييف الاوكراني، الأربعاء المقبل، للراحة، بينما عاد بوسكيتس بعد تعافيه من إصابة أوتار الركبة، التي تعرض لها خلال تواجده مع منتخب إسبانيا مؤخرا.

وجاءت قائمة برشلونة لمواجهة أوساسونا كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن - نيتو - بينيا.

خط الدفاع: جوردي أبا - فيربو - مينجويزا - ماتيوس - لينجليت - ديست.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - كارليس ألينيا - ميراليم بيانيتش - ريكي بويج - فرانكي دي يونج - بيدري.

خط الهجوم: ليونيل ميسي - أنطوان جريزمان- مارت برايثويت - عثمان ديمبلي - ترينكاو. كان فريق برشلونة سقط أمام أتلتيكو مدريد، السبت الماضي بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة العاشرة، من مسابقة الدوري الإسباني. ويعد فوز أتلتيكو مدريد على برشلونة، هو الأول لدييجو سيميوني مع الروخي بلانكوس أمام البلوجرانا في الليجا، منذ توليه قيادة الفريق في ٢٠١١. ووصل "ليو" لمباراته الـ800 مع برشلونة، بعد مشاركته أمام أتلتيكو مدريد، حيث يمتلك سجل تهديفي أسطوري والذي بلغ 677 هدفا، بمعدل 0.85 هدف للمباراة، و640 خلال 742 مباراة رسمية، ليتقرب أكثر من رقم أسطورة النادي تشافي هرنانديز، أكثر من ارتدى القميص الكتالوني برصيد 767 مباراة. ويحتل برشلونة المركز الـ 13 في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 11 نقطة، بفارق الأهداف عن أوساسونا صاحب الرابع. يذكر أن مباريات الدوري الإسباني تقام بدون حضور الجماهير، خوفا، من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات. في سياق آخر أكدت الصحفية الأرجنتينية فيرونيكا بروناتي، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يرغب في البقاء مع برشلونة الإسباني، خلال الفترة المقبلة. وقال فيرونيكا بروناتي في تصريحات أبرزتها صحيفة " أس" الإسبانية، اليوم، السبت، أن ليونيل ميسي أخبر خوان لابورتا المرشح لتولي رئاسة برشلونة، برغبته في البقاء في النادي خلال الفترة المقبل". وأضافت بروناتي، أن كل شئ قد يتغير خلال أسبوع بشأن مستقبل البرغوث الأرجنتيني. كان ميسي قرر الرحيل عن برشلونة خلال الصيف الماضي، إلا أن جوسيب ماريا بارتوميو أبلغ اللاعب الأرجنتيني بدفع 650 مليون يورو " قيمة الشرط الجزائي الموقع في عقده" من أجل الموافقة على رحيله. وينتهي عقد ميسي مع برشلونة، في شهر يونيو المقبل، وبالتالي يحق له التوقيع لأي نادٍ، خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، دون الرجوع لإدارة ناديه.

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