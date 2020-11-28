نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الـVAR يلغي هدف محمد صلاح في مباراة ليفربول وبرايتون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألغت تقنية الـVAR هدف الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في مرمى برايتون في المباراة التي تجمع الفريقان على ملعب فالمر لحساب مباريات الجولة العاشرة من البريميرليج.

سجل محمد صلاح هدف ليفربول في الدقيقة 34 بعد تمريرة رائعة من روبرتو فيرمينو، وانفرد النجم المصري بالمرمى ليضع الكرة من فوق الحارس مات راين.

وشهد الشوط الأول أيضاً إهدار برايتون لركلة جزاء في الدقيقة العشرين عن طريق نيل موباي والذي غادر ملعب المباراة مصاباً.