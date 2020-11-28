الزمالك يسعى للتخلص من معروف يوسف

يسعي مجلس إدارة نادي الزمالك، للتخلص من النيجيري معروف يوسف لاعب وسط الفريق الأبيض الذي انتهت إعارته لنادي المقاولون العرب بنهاية الموسم الماضي، لاسيما في ظل كثرة عدد اللاعبين الأجانب المتواجدين بصفوف الفريق الأبيض.

ويتبقى في عقد اللاعب مع نادي الزمالك موسم واحد فقط ويرغب مسؤولو النادي في تسويق معروف خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لصعوبة قيده في القائمة.

وكان اللاعب تلقى عروضا من أندية محلية في الفترة الماضية أبرزها نادي مصر المقاصة لضمه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ومن المقرر أن يعقد مسؤولو النادي جلسة مع اللاعب للاتفاق على رحيله.

وكان الزمالك خسر أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف في نهائي دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت باستاد القاهرة الدولي مساء الأمس.