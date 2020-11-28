11 لاعبا في قائمة سيراميكا كليوباترا الأولى للموسم الجديد

أرسل نادي سيراميكا كليوباترا أسماء اللاعبين الذين سيتم قيدهم في القائمة الأولى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، استعدادا للمشاركة في مسابقة الدوري الممتاز، للموسم الجديد 2020-2021.

وأكد هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، أن القائمة الأولى ضمت 11 لاعبا، تم قيدهم في صفوف الفريق، تمهيدا للمشاركة الأولى في مسابقة الدوري الممتاز، مشددا على أنه تم اختيار اللاعبين بعناية شديدة، وعلى أسس علمية وفنية.

واللاعبون المختارون هم: محمود شكري، وطارق سامي، ووليد عبد المنعم، ومحمد جمال، ومحمود صقر، وعاشور الأدهم، ومحمود نبيل، وضياء قنديل، وشريف دابو، وشادي حسين، وأحمد غنيم.

وأسفرت قرعة مسابقة الدوري الممتاز عن خوض فريق سيراميكا كليوباترا أولى مبارياته أمام الإنتاج الحربي، في افتتاحية أول مشاركة للفريق، في تاريخ المسابقة. ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع الأهلي في الأسبوع السادس من المسابقة، على أن يلتقي مع الزمالك في الأسبوع الخامس عشر، وسيكون جدول ترتيب مباريات الفريق في الدوري كالتالي: الأسبوع الأول الانتاج الحربي - سيراميكا كليوباترا الأسبوع الثاني سيراميكا كليوباترا - البنك الأهلي الأسبوع الثالث المقاولون العرب - سيراميكا كليوباترا الأسبوع الرابع سيراميكا كليوباترا - بيراميدز الأسبوع الخامس سموحة - سيراميكا كليوباترا الأسبوع السادس سيراميكا كليوباترا - الأهلي الأسبوع السابع إنبي - سيراميكا كليوباترا الأسبوع الثامن سيراميكا كليوباترا - طلائع الجيش الأسبوع التاسع المصري - سيراميكا كليوباترا الأسبوع العاشر سيراميكا كليوباترا - الجونة الأسبوع الحادي عشر أسوان - سيراميكا كليوباترا الأسبوع الثاني عشر سيراميكا كليوباترا - المقاصة الأسبوع الثالث عشر غزل المحلة - سيراميكا كليوباترا الأسبوع الرابع عشر سيراميكا كليوباترا - الاتحاد الأسبوع الخامس عشر الزمالك - سيراميكا كليوباترا الأسبوع السادس عشر سيراميكا كليوباترا - وادي دجلة الأسبوع السابع عشر الاسماعيلي - سيراميكا كليوباترا

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