بشرى للأهلاوية.. شوبير: بدر بانون يشارك فى مباريات كأس مصر.. شاهد

أكد الإعلامى أحمد شوبير أحقية مشاركة اللاعبين الذين تم قيدهم محليا فى القائمة الجديدة فى مسابقة كاس مصر .

ونشر شوبير تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر "، قالفيها : " ‏اللعيبه اللي تم قيدهم محليا فى القايمة الجديدة لأي فريق يحق لهم المشاركة في كاس مصر يعني مثلا حسام عاشور من حقه يلعب امام الاهلي وبدر بانون من حقه يلعب امام الاتحاد".

وحقق الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1، ليحقق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، ويصعد إلى بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام في الفترة من 1 وحتى 11 فبراير من العام القادم.

وتوج الأهلي بلقبه التاسع في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم اثر فوزه الثمين 2 / 1 على منافسه التقليدي العنيد الزمالك أمس الجمعة على استاد "القاهرة الدولي" في أول نهائي مصر للبطولة.

وعزز الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب رافعا رصيده إلى تسعة ألقاب فيما تجمد رصيد الزمالك في البطولة عند خمسة ألقاب حيث استعصى عليه اللقب مجددا علما بأنه أحرز أحدث ألقابه الخمسة في البطولة عام 2002.