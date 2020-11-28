الدوري الإيطالي.. إنتر ميلان يتقدم على ساسولو 2-0 في الشوط الأول.. فيديو

تقدّم فريق إنتر ميلان على نظيره ساسولو بهدفين دون رد، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، على ملعب مابي، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من مسابقة الدوري الإيطالي.
تقدم إنتر ميلان مبكرًا عن طريق اليكسيس سانشيز في الدقيقة الرابعة، قبل أن يسجل فلاد كيركيتش لاعب ساسولو هدفًا بالخطأ في مرمى في الدقيقة 14.
يسعى فريق إنتر ميلان بقيادة مدربه أنطونيو كونبي لمصالحة جماهيره، بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد السقوط المخيب أمام ريال مدريد، بنتيجة 2 -0، الأربعاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
في المقابل يطمح ساسولو الذي يقدم نتائج رائعة هذا الموسم، في مسابقة الدوري، في انتزاع الفوز من الأفاعي، وخطف الصدارة مؤقتًا من إيه سي ميلان.
ويحتل ساسولو المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 18 نقطة، خلف إيه سي ميلان المتصدر بـ 20 نقطة، بينما يتوجد إنتر ميلان في المركز الخامس بـ 15 نقطة.
وتقام اليوم السبت، العديد من المباريات في مسابقة الدوري الإيطالي، أبرزها مباراة يوفنتوس وبينفينتو.
يوفنتوس ضد بينفينتو
يحل يوفنتوس ضيفا ثقيلا على نظيره بينفينتو، اليوم، السبت، في تمام السابعة مساء.
ويسعى فريق يوفنتوس بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو لتحقيق الفوز في مباراة الليلة، لتحسين وضعه في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، والحفاظ على كامل حظوظه في المنافسة على اللقب.
ويدخل فريق يوفنتوس مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح في تحقيق الفوز على فيرينكفاروسي المجري، الأسبوع الماضي، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
في المقابل يطمح بينفينتو في تحقيق نتيجة إيجابية أمام البيانكونيري للأقتراب من منطقة وسط الجدول.
كان يوفنتوس فاز على كالياري بهدفين دون رد في الجولة الماضية من الدوري الإيطالي، بينما تغلب بينفينتو على فيورنتينا بهدف نظيف.
ويحتل يوفنتوس المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 16 نقطة، بينما يتواجد بينفينتو في المركز الـ 14 بـ 9 نقاط.
ويحتل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وصافة هدافي الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 8 أهداف، خلف النجم السويدي إبراهيموفيتش لاعب إيه ميلان المتصدر بـ 10 أهداف.
ويمتلك رونالدو فرصة ذهبية لتقليص الفارق مع إبراهيموفيتش، بسبب معاناة النجم السويدي من إصابة عضليةـ، وغيابه عن ميلان في هذه الجولة.
يذكر أن مباريات الدوري الإيطالي تقام بدون جماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا في المدرجات.
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