الدوري الإيطالي.. إنتر ميلان يتقدم على ساسولو 2-0 في الشوط الأول.. فيديو

تقدّم فريق إنتر ميلان على نظيره ساسولو بهدفين دون رد، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، على ملعب مابي، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من مسابقة الدوري الإيطالي.

تقدم إنتر ميلان مبكرًا عن طريق اليكسيس سانشيز في الدقيقة الرابعة، قبل أن يسجل فلاد كيركيتش لاعب ساسولو هدفًا بالخطأ في مرمى في الدقيقة 14.

يسعى فريق إنتر ميلان بقيادة مدربه أنطونيو كونبي لمصالحة جماهيره، بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد السقوط المخيب أمام ريال مدريد، بنتيجة 2 -0، الأربعاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من مسابقة دوري أبطال أوروبا. في المقابل يطمح ساسولو الذي يقدم نتائج رائعة هذا الموسم، في مسابقة الدوري، في انتزاع الفوز من الأفاعي، وخطف الصدارة مؤقتًا من إيه سي ميلان. ويحتل ساسولو المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 18 نقطة، خلف إيه سي ميلان المتصدر بـ 20 نقطة، بينما يتوجد إنتر ميلان في المركز الخامس بـ 15 نقطة.

وتقام اليوم السبت، العديد من المباريات في مسابقة الدوري الإيطالي، أبرزها مباراة يوفنتوس وبينفينتو.

يوفنتوس ضد بينفينتو