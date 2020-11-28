الرياضة

جوارديولا يُعلن تشكيل مانشستر سيتي ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن التشكيلة الرسمية التي ستدخل مباراته أمام نظيره بيرنلي، في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب الاتحاد، في إطار منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأتي تشكيل مانشستر سيتي الأساسي كالآتي :- 

حراسة المرمى: ايدرسون. 

خط الدفاع: كايلي والكر - ستونز - روبن دياز - بنجامين ميندي.  

خط الوسط: رودريجو - كيفين دي بروين - إلكاي جوندوجان. 

خط الهجوم: رياض محرز - فيران توريس - جابريل جيسوس.

يذكر أن مانشستر سيتي قد تلقى هزيمة قاسية في الجولة الماضية أمام توتنهام هوتسبير بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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