نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الدراجات النارية يصدق على الميزانيات وخطة النشاط في اجتماع الجمعية العمومية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صدق الاتحاد المصري للدراجات النارية على اعتماد الميزانيات والحساب الختامي وخطة الأنشطة داخل الاتحاد وخريطة عمل الاتحاد والبطولات والراليات التي أقيمت خلال الأيام الماضية.



وناقشت الجمعية العمومية للاتحاد المصرى للدراجات النارية كل الملفات التي تخص المنتخبات والأندية خلال الفترة المقبلة.



حضر اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الدراجات النارية ممثل اللجنة الأولمبية المصرية أحمد عبد العليم وتم مناقشة كل المقترحات المقدمة من الأعضاء.



ومن جانبه أكد إبراهيم فريد المدير التنفيذي للإتحاد المصري للدراجات النارية عن شكره وتقديره للاتحاد ولجانه وكل أعضاء الجمعية العمومية وكذلك كل جروبات الدراجات النارية على الجهد المبذول خلال الفترة السابقة متمنياً للجميع المزيد من التقدم والنجاحات.