نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المدينة يهزم المثلث بسداسية في دورى مراكز الشباب بالسويس في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق الكرة بمركز شباب المدينة فوزا غاليا على مضيفه مركز شباب المثلث بنتيجة 5/6، في المباراة التى اقيمت بينهما اليوم السبت ضمن منافسات الاسبوع الثالث بالمجموعة الاولى من دوري مركز الشباب بمحافظة السويس موسم 2021/2020.
احرز أهداف شباب المدينة، دياب " هدفين " و رمضان البدري " هدفين " و هدف وحيد لكل من أسامة عوضين و كافى .
وفي نفس الاطار اسفرت نتائج باقي المباريات عن: فوز مركز شباب الحرية على مركز الشلوفة بهدفين لهدف، وتعادل مركز شباب قرية عامر مع مركز شباب الرائد بدون أهداف.
وبهذه النتائج يأتي ترتيب المجموعة بعد الاسبوع الثالث كالتالي:
1- الرائد 7 نقاط
2- المدينة 6 نقاط
3- المثلث 6 نقاط
4-القرية 4 نقاط
5-الحرية 3 نقاط
6- الشلوفة بدون رصيد