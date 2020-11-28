نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كومان يعلق على إصابة نجم برشلونة المفاجئة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن مباراة الفريق الكتالوني ضد أوساسونا في الدوري المحلي.

ويستضيف فريق برشلونة نظيره أوساسونا، يوم الأحد في إطار منافسات الجولة الـ 11 من عمر الدوري الإسباني.

وقال كومان، خلال ظهوره في المؤتمر الصحفي للمباراة: "تنتظرنا مباراة صعبة أمام أوساسونا، وهو فريق معروف بقوة دفاعاته لذلك يتعين علينا خلق الفرص والتسجيل لأننا نحتاج إلى النقاط الثلاث".

وعن إصابة سيرجينو دست، لاعب برشلونة، قال كومان أنه تدرب وتواجد في القائمة، وسينتظر للغد لرؤية إمكانية مشاركته من عدمه، مشددًا على أهمية عدم المخاطرة بالدفع باللاعب في ظل عدم الجاهزية البدنية.