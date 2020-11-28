الاتحاد السكندري: لم نطلب حكاما أجانب لإدارة لقاء الكأس أمام الأهلي

وأكد مصدر في تصريحات خاصة لصدي البلد "، أن مجلس إدارة الاتحاد السكندري لم يطالب بإستقدام حكام أجانب لإدارة اللقاء خلال مواجهة النادي الأهلي.
وأوضح أن الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة حسام حسن يأمل في تحقيق بطولة كأس مصر والمافسة علي كافة البطولات من أجل إسعاد جماهير زعيم الثغر .
وجاءت قائمة الاتحاد السكندري كالتالي:
حراسة المرمى: عماد السيد، عمرو خليل، صبحي سليمان.
الدفاع: محمود شعبان، محمود رزق، السيد سالم، صبري رحيل، مروان النجار، كريم يحيى، مصطفى إبراهيم، هشام صالح.
الوسط: أحمد نبيل مانجا، خالد الغندور، محمد عبدالغني، مروان عطية، كريم الديب، رزاق سيسيه، عبدالسميع سيمو، عمار حمدي، كريم ممدوح.
الهجوم: محمد الصباحي، خالد قمر، أحمد راشد.
ويلتقى التحاد السكندرى مع النادي الأهلى يوم 1 ديسمبر المقبل فى الدور قبل النهائى من مسابقة كأس مصر على ان يلتقى الفائز منهما فى الباراة النهائية مع الفائز من الزمالك وطلائه الجيش التى تقام فى نفس اليوم يوم الخامس من ديسمبر لاسدال الستار على اطول موسم كروى شهدته مصر
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