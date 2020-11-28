رئيس سموحة يعلن إسقاط 400 عضوية.. اعرف السبب

أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس نادى سموحه أن إدارة شئون العضوية بالنادى قامت بإسقاط ٤٠٠ عضوية.

وجاء إسقاط العضوية لعدم سداد الاشتراك لأكثر من ثلاث سنوات أو بسبب وجود اوراق غير صحيحة بملفات الأعضاء، طبقا للوائح الشباب والرياضة.

وكشف رئيس سموحة عن حزمة من الإجراءات التسويقية لعضويات سموحة وفرعية ببرج العرب والعلمين، مشيرًا إلى أنه أصبح يحق لعضو الجمعية العمومية تزكية عضوين علي الأكثر للانضمام لعضوية نادي سموحة لضمان حسن الانتقاء، ويتمتع العضو الجديد بخصم١٥ ألف جنيه مصريا تحسب لصالح عضو الجمعية العمومية العامل، وفي حالة سداد العضوية نقدا يتم خصم ٣٠ ألف جنيه لصالح عضو الجمعية العمومية العامل، منوها إلى أن هذا العرض سارٍ حتي نهاية ديسمبر المقبل.

وأضاف "يحق لعضو الجمعية العمومية لنادي سموحه تزكية عضوين لنادي سموحة فرع برج العرب أو فرع العلمين ويتمتع العضو الجديد بخصم عشرة آلاف جنيه تحتسب لصالح عضو الجمعية العمومية، وفي حالة السداد نقدا يتمتع عضو الجمعية العمومية العامل لنادي سموحة بخصم ١٥ الف جنيه مصرية".

وأشار عامر إلى أنه يحق للعضو الجديد لنادي سموحة فرع العلمين أن يتمتع بدخول فرع النادي في برج العرب لحين افتتاح فرع العلمين، كما يحق لعضو فرع برج العرب أو العلمين المنضم حديثا ان يتمتع بتخصيص وحدة سكنية في مدينة سموحة السكنية بالعلمين.

ويخوض الفريق الكروى الأول بنادى سموحة تحت القيادة الفنية لأحمد سامى مباراة ودية ثقيلة أمام فريق بيراميدز فى السادسة من مساء الغد الأحد ضمن برنامج الإعداد المحدد استعدادًا لانطلاق الموسم الكروى الجديد.

وكان الفريق وصل أمس إلى القاهرة للدخول فى معسكر ممتد حتى الأربعاء القادم ، ثم يغادر الفريق عائدا إلى الإسكندرية للاستعداد لمواجهتى الأولى فى الموسم الجديد أمام غزل المحلة فى الأسبوع الأول من المسابقة فى شكلها الجديد.

ويخوض فريق سموحة تدريباته اليومية على فترتين خلال معسكر القاهرة، باستثناء يوم المباراة ، حيث يخوض الفريق مرانه الصباحى ثم يخوض المباراة فى المساء وذلك من أجل رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين خاصة الصفقات الجديدة التى تأخرت فى اللحاق ببداية فترة الاستعداد للموسم الجديد.

وأكد أحمد سامى أنه يهدف من خوض مباريات ودية قوية فى الارتقاء بمستوى اللاعبين فنيًا وبدنيًا وتحقيق درجة مناسبة من الانسجام والتفاهم بين الصفقات الجديدة واللاعبين القدامى خصوصا فى ظل ارتفاع المنافسات خلال الموسم المقبل.

وأضاف أن هناك ارتفاعًا تدريجيًا فى مستوى اللاعبين خاصة فى ظل رغبة كل لاعب فى حفظ مكان له داخل التشكيلة الأساسية التى ستخوض المباراة الأولى فى الدورى؛ كما أبدى سامى سعادته بمستوى محمد عبدالمنعم مدافع الفريق بعد تجديد إعارته من الأهلى خلال الساعات الماضية.

وتعاقد سموحة مع 8 صفقات حتى الآن هى محمود البدرى مدافع الإنتاج الحربى فى صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع أطهر الطاهر الظهير الأيمن لفريق الهلال السودانى فى صفقة انتقال حر أيضا ، فيما تم التعاقد مع عبد الكريم الوادي، ورفيق كابو، لاعبي وادي دجلة، ومحمد أشرف حارس المقاولون العرب، وأحمد الرفاعي، الظهير الأيسر لفريق الداخلية ومحمد ليلة لاعب الجونة فى صفقة انتقال حر.

ورحل عن سموحة كل من كريم يحيى ومحمد كوفى وناصر ماهر وصلاح محسن وأحمد أبوالفتوح وسيد فريد وأحمد حسن مكى والكونغولي ايدو ايمومو إضافة الى عدم تجديد إعارة محمود فهمي من نادي مصر المقاصة.