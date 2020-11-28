الشوط الأول.. مانشستر سيتي يتقدم على بيرنلي بـ ثلاثية

تفوق مانشستر سيتي علي نظيره بيرنلي بثلاثة اهداف دون مقابل في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في الجولة العاشرة من بطولة الدوري الانجليزي.

افتتح الجزائري رياض محرز التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة السادسة، قبل أن يضاعف النتيجة للفريق بهدف ثان في الدقيقة ٢٢.

وفي الدقيقة ٤١، أحرز الفرنسي بنجامين ميندي الهدف الثالث لمانشستر سيتي لينتهي النصف الأول من المباراة بثلاثية نظيفة.

يستضيف فريق مانشستر سيتي منافسه بيرنلى اليوم، السبت، في تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز الإنجليزي "البريميرليج".

وأعلن جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تشكيل فريقه كالتالي :

حراسة المرمى : إيديرسون مورايش

الدفاع : كايل ووكر – روبين دياش – جون ستونز – بينجامين ميندي.

الوسط: رودريجو – دي بروين – جوندوجان

الهجوم: جابرييل جيسوس – فيران توريس – رياض محرز

ويغيب عن فريق مانشستر سيتي العديد من النجوم للإصابة، وهم سيرجيو أجويرو وفرناندينيو وبنجامين ميندي.

وتقام المباراة بين مانشستر سيتي وبيرنلى في تمام الساعة الخامسة مساء وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 beIN Sports HD 2 بتعليق خليل بلوشي.

ويسعى فريق مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا، المدير الفني، للعودة إلى طريق الانتصارات في الدورى الإنجليزي والمنافسة على حصد اللقب بعد الهزيمة القاسية أمام فريق توتنهام الجولة الماضية بنتيجة هدفين دون رد على الرغم من تحقيقه الفوز في آخر لقاء بدورى أبطال أوروبا أمام أولمبياكوس اليوناني بنتيجة هدف دون رد.

ويتصدر مانشستر سيتى جدول ترتيب المجموعة الثالثة من البطولة برصيد 12 نقطة، بينما تجمد أولمبياكوس فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدورى الإنجليزي برصيد 12 نقطة، حيث لعب 8 مباريات وحقق الفوز في ثلاث لقاءات وتعادل مثلها وخسر لقاءين.

بينما يدخل فريق بيرنلي المباراة بطموحات مرتفعه بعد الفوز لي فريق كريستال بالاس الجولة الماضية بنتيجة هدف دون رد على أمل تحقيق أفضل نتيجة إيجابية أمام فريق السيتي.

ويحتل فريق بيرنلى المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدورى الإنجليزي "بريميرليج" برصيد 5 نقاط، حيث لعب 8 مباريات حقق الفوز في مباراة واحدة وخسر 5 لقاءات وتعادل في مباراتين.

ويحتل فريق ليفربول المركز الأول في جدول ترتيب الدورى الإنجليزي برصيد 21 نقطة حتي الان .

ويستضيف فريق ايفرتون منافسه ليدز يونايتد، ويلعب فريق وست بروميتش أمام شيفيلد يونايتد ضمن منافسات نفس الجولة .