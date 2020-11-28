محمد عبدالجليل: خبرة الأهلي رجحت كفته فى التتويج بلقب دورى الأبطال

علق محمد عبدالجليل، نجم الأهلي والزمالك السابق ورئيس قطاعات الناشئين فى نادى مصر المقاصة على تتويج المارد الأحمر بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني باللقب التاسع بعد الفوز على الزمالك فى نهائى دورى أبطال إفريقيا.
قال محمد عبد الجليل فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج": مباراة قوية جدا وأوجه التحية الى محمود عبدالرازق "شيكابالا" نجم القلعة البيضاء بعد تسجيله هدفا رائعا لصالح الزمالك فى شباك محمد الشناوى حارس القلعة الحمراء.
أضاف : خبرة الأهلي رجحت كفته فى الفوز باللقب القارى التاسع فى تاريخه والزمالك تفوق على نفسه على مدار التسعين دقيقة وهذا هو الاهلي استطاع اقتناص الفوز فى جزء من الثانية.
ولفت إلى أنه قمت بالاطلاع على التجارب الأمريكية فى الاستثمار الرياضى وطرح السندات أمام المواطنين من أجل المساهمة فى بناء الاستاد لكون الشعب هو من يدير واتمنى تكرار نفس التجربة فى مصرمضيفا أنه يتمنى طرح الأندية سندات أمام الجماهير لبناء الاستادات والمساهمة فى الاستثمار الرياضي.
واعتذر ايهاب جلال المدير الفني الجديد لفريق مصر المقاصة عن حضور المؤتمر الصحفي لتقديمه والشركة الراعية الجديدة للفريق وأرسل ايهاب جلال اعتذارا الى وليد هويدى مدير الكرة بنادي مصر المقاصة عن عدم الحضور نظرا لانشغاله بمسعكر الفريق استعدادا لمباراة النادى الاهلي فى بداية الدورة الممتاز.
أكد اللواء بكرى سليم عضو مجلس إدارة نادي مصر المقاصة أن المزايدة العلنية لرعاية الفريق الفيومي تقدم إليها ٣ شركات وتم فتح المظاريف أمام ممثلى الشركات وقامت لجنة البث برئاسة اللواء أحمد هويدى وحصلت شركة برايفت على رعاية الفريق لمدة ٣ سنوات.
ووجه بكرى سليم الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على موافقته على فيه العقد مع الشركة الراعية القديمة وبدأت فعاليات المؤتمر الصحفي لنادي مصر المقاصة لتقديم الشركة الراعية الجديدة للفريق والمدير الفني ايهاب جلال.
شهد المؤتمر الصحفي الذى انعقد ظهر اليوم السبت فى أحد فنادق القاهرة حضور مجلس الادارة وابرزهم اللواء محمد عبدالسلام واللواء بكرى سليم وأحمد هويدى ومحمد عبدالجليل نجم الأهلي والزمالك السابق والإعلامية سماح عمار.
ولفت إلى أنه قمت بالاطلاع على التجارب الأمريكية فى الاستثمار الرياضى وطرح السندات أمام المواطنين من أجل المساهمة فى بناء الاستاد لكون الشعب هو من يدير واتمنى تكرار نفس التجربة فى مصرمضيفا أنه يتمنى طرح الأندية سندات أمام الجماهير لبناء الاستادات والمساهمة فى الاستثمار الرياضي.
واعتذر ايهاب جلال المدير الفني الجديد لفريق مصر المقاصة عن حضور المؤتمر الصحفي لتقديمه والشركة الراعية الجديدة للفريق وأرسل ايهاب جلال اعتذارا الى وليد هويدى مدير الكرة بنادي مصر المقاصة عن عدم الحضور نظرا لانشغاله بمسعكر الفريق استعدادا لمباراة النادى الاهلي فى بداية الدورة الممتاز.
أكد اللواء بكرى سليم عضو مجلس إدارة نادي مصر المقاصة أن المزايدة العلنية لرعاية الفريق الفيومي تقدم إليها ٣ شركات وتم فتح المظاريف أمام ممثلى الشركات وقامت لجنة البث برئاسة اللواء أحمد هويدى وحصلت شركة برايفت على رعاية الفريق لمدة ٣ سنوات.
ووجه بكرى سليم الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على موافقته على فيه العقد مع الشركة الراعية القديمة وبدأت فعاليات المؤتمر الصحفي لنادي مصر المقاصة لتقديم الشركة الراعية الجديدة للفريق والمدير الفني ايهاب جلال.
شهد المؤتمر الصحفي الذى انعقد ظهر اليوم السبت فى أحد فنادق القاهرة حضور مجلس الادارة وابرزهم اللواء محمد عبدالسلام واللواء بكرى سليم وأحمد هويدى ومحمد عبدالجليل نجم الأهلي والزمالك السابق والإعلامية سماح عمار.
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