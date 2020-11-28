القسم الثاني.. سرس الليان يهزم جمهورية شبين بهدف نظيف والمحلة تتعادل مع بني عبيد

أقيمت اليوم مواجهتين مؤجلتين في دورى القسم الثاني ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة المحلية، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا.

وحقق فريق سرس الليان الصاعد حديثا لدورى القسم الثاني الفوز علي منافسه جمهورية شبين بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي اقيمت علي ملعب جامعه المنوفية .

وتعادل فريق بلدية المحلة أمام منافسه بني عبيد الصاعد حديثا إلى دورى القسم الثاني بنتيجة هدف لكل منهما .

وانتهت منافسات الجولة الأولى من مواجهات المجموعة الأولى "الصعيد" بدورى القسم الثاني التى أقيمت الأسبوع الماضي، وشهدت فوز فريق الشرقية للدخان على منافسه بني سويف بنتيجة هدفين مقابل هدف.

الشرقية للدخان 2-1 بني سويف

التليفونات 1-0 الإعلاميبن

الألومنيوم 1-1 الفيوم

سوهاج 1-0 ديروط

المنيا 2-1 قنا

بترول أسيوط 2-1 كيما

شبان قنا 1-0 أسمنت أسيوط

م ش سمسطا 3-0 طهطا

ليكون جدول الترتيب كالتالي:

1- مركز شباب سمسطا: 3 نقاط

2- بترول أسيوط: 3 نقاط

3- المنيا: 3 نقاط

4- الشرقية للدخان: 3 نقاط

5- شبان قنا: 3 نقاط

6- سوهاج: 3

7- المنيا: 3

8- تليفونات بني سويف: 3

9- الألومنيوم: 1

10-الفيوم: 1

11- أسمنت أسيوط: 0

12- بني سويف: 0

13- الإعلاميين: 0

14 ديروط: 0

15- قنا: 0

16- كيما أسوان: 0

17- طهطا: 0

وكانت نتائج المباريات التي أقيمت بمجموعتي بحري والقاهرة كالتالي:

الترسانة 2-2 السكة الحديد

منتخب السويس 1-1 بورتو السويس

بتروجيت 3-0 كوكاكولا

الداخلية 1-1 النصر

المريخ 1-0 النجوم

زد اف سي 0-0 القناة

المنصورة 0-0 بيلا

العاب دمنهور 0-0 حرس الحدود

كفر الشيخ 1-2 ابو قير للاسمدة

الاوليمبي 0-0 سبورتنج

دكرنس 1-1 مالية كفر الزيات

فاركو 1-1 الرجاء

ترتيب مجموعة القاهرة

1- بتروجت: 3

2- المريخ: 3

3- سرس الليان: 3

4- الترسانة: 1

5- الداخلية: 1

6- النصر: 1

7- منتخب السويس: 1

8- بورتو السويس: 1

9- القناة: 1

10- زد اف سي: 1

11- السكة الحديد: 1

12- الزرقا: 0

13- طنطا: 0

14- جمهورية شبين: 0

15- النجوم: 0

16- كوكاكولا: 0

ترتيب مجموعة بحري:

1- أبو قير للأسمدة: 3

2- دكرنس: 1

3- مالية كفر الزيات: 1

4- فاركو: 1

5- الرجاء: 1

6- سبورتنج: 1

7- العاب دمنهور: 1

8- حرس الحدود: 1

9- المنصورة: 1

10- بيلا: 1

11- الاوليمبي: 1

12- بني عبيد: 1

13- بلدية المحلة: 1

14- الحمام: 0

15- الجزيرة المطروحي: 0

16- كفر الشيخ: 0