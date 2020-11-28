المعسكر الأخير .. سموحة يواجه بيراميدز وإنبي استعدادا للدوري

انتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحه في معسكر إعداد لمدة خمسة أيام بأحد فنادق القاهرة، ضمن برنامج استعداداته لخوض معترك الدورى العام فى نسخته الجديدة.
وتقرر أن يخوض الفريق خلال رحلته مبارتين تجريبين، المباراة الأولى يوم غد الأحد أمام فريق بيراميدز على ملعب الدفاع الجوى، والثانية أمام إنبى وتقام يوم الأربعاء القادم على ملعب إنبى.
ويسعى المدير الفنى لسموحه لتحقيق أقصى درجات التفاهم والانسجام بين اللاعبين وخاصة الوافدين الجدد قبل الدخول في المواجهات الرسمية ومعالجة الأخطاء التي وقع فيها لاعبو الفريق فى المباريات الودية السابقة وخاصة في الجانب الدفاعي.
ويأمل المدير الفنى لسموحه فى العودة إلى الأسكندية بفريق يرضى طموحه ويمتلك القدرة على تطبيق خططه وأفكاره، خاصة وأنه من المتوقع أن يشهد الموسم الجديدة منافسة شرسة من كافة الفرق المشاركة.
وقد أكد أحمد سامى أنه يهدف من خوض مباريات ودية قوية فى الارتقاء بمستوى اللاعبين فنيًا وبدنيًا وتحقيق درجة مناسبة من الانسجام والتفاهم بين الصفقات الجديدة واللاعبين القدامى خصوصا فى ظل ارتفاع المنافسات خلال الموسم المقبل.
وأضاف أن هناك ارتفاعا تدريجيا فى مستوى اللاعبين خاصة فى ظل رغبة كل لاعب فى حفظ مكان له داخل التشكيلة الأساسية التى ستخوض المباراة الأولى فى الدورى؛ كما أبدى سامى سعادته بمستوى محمد عبدالمنعم مدافع الفريق بعد تجديد اعارته من الأهلى خلال الساعات الماضية.
وتعاقد سموحه مع 8 صفقات حتى الآن هى محمود البدرى مدافع الإنتاج الحربى فى صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع أطهر الطاهر الظهير الأيمن لفريق الهلال السودانى فى صفقة انتقال حر أيضا ، فيما تم التعاقد مع عبد الكريم الوادي، ورفيق كابو، لاعبي وادي دجلة، ومحمد أشرف حارس المقاولون العرب، وأحمد الرفاعي، الظهير الأيسر لفريق الداخلية ومحمد ليلة لاعب الجونة فى صفقة انتقال حر.
ورحل عن سموحة مؤخرا كلا من كريم يحيى ومحمد كوفى وناصر ماهر وصلاح محسن وأحمد أبوالفتوح وسيد فريد وأحمد حسن مكى والكونغولي ايدو ايمومو إضافة الى عدم تجديد إعارة محمود فهمي من نادي مصر المقاصة
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