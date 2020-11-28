الرياضة

رسالة موسيماني للاعبي الأهلي بعد الفوز ببطولة إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - أشاد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالمستوى الذي ظهر عليه لاعبو الفريق الأحمر في مباراة الأمس أمام الزمالك ونجحاهم في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

 

وأثنى موسيماني على اللاعبين وقتالهم في الملعب ونجحاهم في تحقيق الفوز والتتويج باللقب الغائب عن دولاب بطولات النادي منذ عام 2013.

 

وقام المدرب الجنوب إفريقي بتوجيه الشكر إلى اللاعبين عقب المباراة وأكد بأن الفريق نجح في تحقيق ما أراد وأسعد الجماهير وطالبهم بضرورة التركيز في الفترة المقبلة والتي ستشهد خوض الفريق الأحمر لبطولة كأس مصر وكأس السوبر الإفريقي.

 

وكان الأهلي قد توج أمس الجمعة بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه عقب الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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