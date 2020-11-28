نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسالة موسيماني للاعبي الأهلي بعد الفوز ببطولة إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالمستوى الذي ظهر عليه لاعبو الفريق الأحمر في مباراة الأمس أمام الزمالك ونجحاهم في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وأثنى موسيماني على اللاعبين وقتالهم في الملعب ونجحاهم في تحقيق الفوز والتتويج باللقب الغائب عن دولاب بطولات النادي منذ عام 2013.

وقام المدرب الجنوب إفريقي بتوجيه الشكر إلى اللاعبين عقب المباراة وأكد بأن الفريق نجح في تحقيق ما أراد وأسعد الجماهير وطالبهم بضرورة التركيز في الفترة المقبلة والتي ستشهد خوض الفريق الأحمر لبطولة كأس مصر وكأس السوبر الإفريقي.

وكان الأهلي قد توج أمس الجمعة بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه عقب الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي.