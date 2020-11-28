نجم برشلونة مطلوب في مانشستر يونايتد

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي لا يزال يرغب في التعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبيلي نجم برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن مانشستر يونايتد حاول التعاقد مع النجم الفرنسي في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية ولكن ديمبلي رفض فكرة الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن مانشستر يونايتد لم يفقد الأمل في التعاقد مع ديمبيلي البالغ من العمر 23 عامًا.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن مانشستر يونايتد سيحاول التعاقد مع ديمبيلي على سبيل الإعارة وقد يتحرك مسئولو الشياطين الحمر للتعاقد معه في يناير المقبل.