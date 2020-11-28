نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في غياب الشناوي وأبو جبل.. الكاف يعلن الحراس الأكثر حفاظا على نظافة الشباك ببطولة إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن الحراس الأكثر حفاظًا على نظافة الشباك في بطولة دوري أبطال إفريقيا نسخة 2019-2020 والتي توج بلقبها الأهلي.

وشهدت القائمة غياب حارسي الأهلي والزمالك محمد الشناوي، ومحمد أبو جبل.

ونشر الحساب الرسي للكاف على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) "الحراس الأكثر حفاظًا على نظافة الشباك في دوري أبطال إفريقيا، التونسي معز بن شريفية، والمغربي أنس الزنيتي".

ونجح الأهلي في التتويج بدوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، ليصعد لكأس العالم للأندية بعد غياب طويل.