قبل مواجهة الأهلي.. الاتحاد السكندري يعاقب حارس الفريق ويعرضه للبيع

وقع حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري عقوبة مالية على محمود الزنفلي حارس مرمي الفريق واستبعاده من معسكر مواجهة الأهلي في الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر.

وقرر أيضا حسام حسن، رحيل اللاعب نهائيا عن صفوف الفريق من خلال عرضه للبيع استعدادا لبطولة الدوري الممتاز.

جاء ذلك وفقا للرؤية الفنية للجهاز الفني للفريق الأول بقيادة حسام حسن ومدير الكرة إبراهيم حسن أن بقاء الزنفلي أصبح يهدد استقرار الفريق خلال الفترة القادمة.

وتلقي محمود الزنفلي عرضين خلال الفترة الماضية من أجل الرحيل عن صفوف الرحيل الفريق السكندري .

وأعلن حسام حسن المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري ، قائمته لمواجهة الاهلي في نصف نهائي بطولة كأس مصر .

وجاءت قائمة الاتحاد السكندري كالتالي:

حراسة المرمى: عماد السيد، عمرو خليل، صبحي سليمان.

الدفاع: محمود شعبان، محمود رزق، السيد سالم، صبري رحيل، مروان النجار، كريم يحيى، مصطفى إبراهيم، هشام صالح.

الوسط: أحمد نبيل مانجا، خالد الغندور، محمد عبدالغني، مروان عطية، كريم الديب، رزاق سيسيه، عبدالسميع سيمو، عمار حمدي، كريم ممدوح.

الهجوم: محمد الصباحي، خالد قمر، أحمد راشد.