جماهير الأهلي تحتفل باللاعبين بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا.. فيديو

هتفت جماهير النادي الاهلي التي تواجدت في احتفالية القلعة الحمراء داخل استاد التتش منذ قليل، في احتفال اللاعبين والجهاز الفني بالتتويج ببطولة دوري ابطال افريقيا.

واحتفلت الجماهير مع اللاعبين بهتافات حماسية قوية، واستقبل اللاعبين الهتافات بتحية رائعة لكل المتواجدين في اطار ملعب التتش.

وأقام مجلس إدارة الأهلي حفلا صغيرا مساء أمس لتكريم اللاعبين والفريق الأول بعد الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا.

وحضر مجلس الادارة بكامل تشكيله للحفل بجانب الفريق الأول وجهازه الفني والإدارة التنفيذية ومدير التعاقدات أمير توفيق والعميد محمد مرجان المدير العام للنادي.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، أمس الجمعة، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين، على ستاد القاهرة الدولي، حيث سجل عمرو السولية ومحمد مجدي قفشة هدفي الأهلي، بينما سجل محمود عبد الرازق شيكابالا هدف الزمالك الوحيد.

وتعد مباراة أمس، الأولى في التاريخ بين الأهلي الزمالك في نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

أدار المباراة بين الأهلي والزمالك الحكم الجزائري مصطفى غربال، وعاونه الزامبي سيكازوي حكمًا لتقنية الـ‏VAR‏، وحكمًا رابعًا إبراهيم نور الدين.‏

وعزز فريق الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا رافعا رصيده إلى تسعة ألقاب فيما تجمد رصيد الزمالك في البطولة عند خمسة ألقاب حيث استعصى عليه اللقب مجددا علما بأنه أحرز أحدث ألقابه الخمسة في البطولة عام 2002.

وظهر مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، في مراسم تتويج الفريق بدوري أبطال أفريقيا، بعد فوز الأهلي على الزمالك بنهائي البطولة بنتيجة هدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على ملعب القاهرة.