الشوط الأول| الهلال يتقدم على النصر 2-0 في نهائي الكأس

انتهى الشوط الأول بين فريقي الهلال والنصر بتقدم الأول بهدفين نظيفين ، في المباراة التي تجمع بينهما اليوم ضمن منافسات نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، المؤجل من موسم 2019-2020.

وجاءت أهداف الشوط الأول عن طريق النجم الكوري الجنوبي جانغ هيون سو، قلب دفاع نادي الهلال في الدقيقة 10 ثم جاء الهدف الثاني عن طريق الوحش جوميز في الدقيقة 42 وقبل لحظات من نهاية الشوط الأول من ضربة جزاء.