نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوفنتوس يخطط لضم نجم مانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إيطالية أن الهولندي دوني فان دي بيك نجم خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي يكافح من أجل الحصول على مركز أساسي في تشكيلة الشياطين الحمر.

وأكد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن مسئولي يوفنتوس يراقبون وضع فان دي بيك مع الشياطين الحمر تحسبًا للتعاقد معه.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن فان دي بيك البالغ من العمر 23 عامًا فشل في حجز مكان أساسي في تشكيلة سولسكاير منذ إنضمامه للفريق في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأوضح الموقع الإيطالي أن يوفنتوس يخطط للتعاقد مع فان دي بيك على سبيل الإعارة في يناير مع خيار الشراء النهائي مقابل 35 مليون يورو.

وألمح الموقع الإيطالي أن فان دي بيك لعب بقميص مانشستر يونايتد حتى الآن 12 مباراة في جميع البطولات وسجل هدف وصنع هدف آخر وهو لا يزال يحلم بالإنتقال إلى ريال مدريد يومًا ما.