نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وديا.. سيراميكا كليوباترا يفوز على أسوان بهدف شادي حسين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، وديا على أسوان، بهدف دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما عصر اليوم على الملعب الفرعي لاستاد 30 يونيو بالدفاع الجوي.

سيطر لاعبو سيراميكا كليوباترا على مجريات الشوط الأول، وسط تنويع في طرق اللعب وشن الهجمات من العمق والطرفين، حتى نجح شادي حسين في تسجيل هدف المباراة الوحيد بالدقيقة 21.

وفي الشوط الثاني أجرى هيثم شعبان المدير الفني للفريق عدد من التغييرات، بهدف تجربة أكثر من عنصر في اللقاء.