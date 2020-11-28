الزمالك يطرد «المُشاغب» ويُحدد بديله

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أحمد جودة - القاهرة - الزمالك يستقر على عودة حميد أحداد بديلا لـ كاسونجو

استقر مسؤولو الزمالك على عودة المهاجم المغربي حميد أحداد لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، المعار إلى الرجاء وذلك خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية داخل مصر.

رحيل كاسونجو وقدوم حميد أحداد في الزمالك

كما استقر مجلس إدارة الزمالك على رحيل المهاجم الكونغولي كابونجو كاسونجو في الميركاتو الصيفي المقبل، بعد الأداء السئ في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

من جانبه كشف مصدر مطلع داخل الزمالك أن مسؤولي الأخير، استقروا على عودة حميد أحداد، جناح الأبيض المعار إلى الرجاء الرياضي المغربي.

الجدير بالذكر أن حميد أحداد تألق بشكل لافت للنظر مع الفريق الكروي الأول بنادي الرجاء في بطولة الدوري المغربي ودوري أبطال أفريقيا.

وفي سياق متصل يبحث مسؤولو الزمالك تسويق حميد أحداد في الفترة المقبلة، بعد استقرار المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو على رحيله، في الميركاتو المقبل.