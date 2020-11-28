نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حكام ومباريات الأحد في دوري مراكز الشباب بالمنوفية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يقام ستة مباريات هامة في الجولة الثالثة لمسابقة دوري مراكز الشباب لكرة القدم في المنوفية، غداً الأحد، حيث يلتقي مركز شباب جزي مع فريق مركز شباب منوف، في الثانية عشر ظهراً، بملعب منوف، ويدير اللقاء الحكم طارق الشهدي، يعاونه عبد الله، واسراء حمودة.
- مسجد الخضر مع سبك الضحاك الساعة 1 بملعب الباجور : عبد الله حبيب، السيد سليمه، عمر سالم.
- كفر عشما مع طوخ دلكه الساعة 12 ملعب عشما : أحمد العربي ، مرسي ماجد، أحمد مصطفى
كما سيلتقي كلاً من :
- مشيرف مع كفر الباجور الساعة 11 بملعب الباجور : السيد سليمه، عبد الله حبيب، عمر سالم.
- مسجد الخضر مع سبك الضحاك الساعة 1 بملعب الباجور : عبد الله حبيب، السيد سليمه، عمر سالم.
- كمشيش مع العراقية الساعة 12 بملعب تلا: أحمد عبد الرازق، محمد عاطف، علاء أحمد
- ميت عافية مع كفر ربيع الساعة 12 ملعب كفر طه : معاذ محي، أحمد جمال، محمد محي.
- كفر عشما مع طوخ دلكه الساعة 12 ملعب عشما : أحمد العربي ، مرسي ماجد، أحمد مصطفى