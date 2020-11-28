نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حكام ومباريات الأحد في دوري مراكز الشباب بالمنوفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقام ستة مباريات هامة في الجولة الثالثة لمسابقة دوري مراكز الشباب لكرة القدم في المنوفية، غداً الأحد، حيث يلتقي مركز شباب جزي مع فريق مركز شباب منوف، في الثانية عشر ظهراً، بملعب منوف، ويدير اللقاء الحكم طارق الشهدي، يعاونه عبد الله، واسراء حمودة.

كما سيلتقي كلاً من :

- مشيرف مع كفر الباجور الساعة 11 بملعب الباجور : السيد سليمه، عبد الله حبيب، عمر سالم.