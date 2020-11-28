فوز بايرن على شتوتغارت وكولن يهزم دورتموند

فوز بايرن على شتوتغارت وكولن يهزم دورتموندفاز بايرن ميونيخ على شتوتغارت 3-1 ضمن المرحلة التاسعة من الدوري الألماني لكرة القدم، اليوم السبت، فيما حقق كولن فوزا مفاجئا على مضيفه بوروسيا دورتموند، أحد المرشحين لإحراز اللقب 2-1 بفضل ثنائية للتونسي الياس الصخيري.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية فقد سجل الفرنسي تانغي كوليبالي (20) لشتوتغارت ومواطنه كينغسلي كومان (38) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (45+1) والبرازيلي دوغلاس كوستا (87) لبايرن.

وعزز بايرن صدارته بـ22 نقطة، في حين تجمد رصيد شتوتغارت عند 11 نقطة.

وكان شتوتغارت قد حقق أفضل انطلاقة له منذ 16 عاما في البوندسليغا، فبعد خسارته مباراته الافتتاحية على أرضه أمام فرايبورغ، لم يخسر أي مباراة من أصل 8 قبل سقوطه اليوم أمام الفريق البافاري.

في المقابل لم يذق بايرن حامل اللقب في المواسم الثمانية الماضية، طعم الخسارة في آخر 12 مباراة في مختلف المسابقات (فاز 11 وتعادل في واحدة).. كما أنه فاز على شتوتغارت في 15 من آخر 16 مواجهة بينهما وكانت الخسارة الوحيدة على أرضه في الجولة الأخيرة من موسم 2017-2018 بعد أن ضمن الفريق البافاري اللقب وكانت حينها آخر مباراة رسمية له بقيادة مدربه السابق يوب هاينكيس.

والتقى الفريقان 103 مرات في الدوري الألماني ويتفوق بايرن بفارق كبير إذ حقق 65 فوزا مقابل 18 خسارة في حين تعادل الفريقان 20 مرة.

وفي المباراة الثانية، سقط دورتموند على أرضه امام كولن وصيف متذيل الترتيب 1-2 بطريقة مفاجئة، فأهدر 3 نقاط ثمينة في الصراع نحو اللقب.

ويعود الفضل بالفوز الأول لكولن إلى التونسي إلياس الصخيري صاحب الهدفين (9 و60)، في حين جاء هدف صاحب الأرض عن طريق البلجيكي تورغان هازار (74).

وخسر دورتموند مركزه الثاني لصالح لايبزيغ الفائز على أرمينيا بيلفيد 2-1، بعدما تجمد رصيده عند 18 نقطة في مقابل 20 نقطة للايبزيغ.

وشهدت مباراة أونيون برلين وضيفه أينتراخت فرانكفورت نصف "دستة" أهداف تقاسمها الفريقين.

وتعادل أوغسبورغ مع ضيفه فرايبورغ بهدف لمثله.

ويلعب لاحقا بوروسيا مونشنغلادباخ مع شالكه وتختتم المرحلة غدا الأحد حيث يلعب باير ليفركوزن مع هرتا برلين ويحل هوفنهايم ضيفا على ماينتس.