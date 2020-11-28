ليفربول يعادل برايتون وسيتي يسحق بيرنلي

ليفربول يعادل برايتون وسيتي يسحق بيرنليحرمت تقنية حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" ليفربول من الفوز على مضيفه برايتون فاكتفى بالتعادل معه 1-1 بعد إلغاء هدفين له واحتساب ركلة جزاء مشكوك في صحتها ضمن مباريات المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم السبت والتي شهدت فوزا كاسحا لمانشستر سيتي على ضيفه بيرنلي 6-صفر.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية فقد سجل المصري محمد صلاح (34) والسنغالي ساديو مانيه (84) هدفين لليفربول لم يحتسبهما الحكم بداعي التسلل بعد تدخل حكم الفيديو المساعد، ثم تدخل الاسكتلندي اندرو روبرتسون في كرة مشتركة مع داني ولبيك لم يعتبرها الحكم مخالفة لكن حكم الفيديو المساعد قرر بأنها كذلك ليحتسب ركلة جزاء لصالح برايتون سددها الألماني باسكال غروس داخل الشباك في الدقيقة ال3 من الوقت بدل الضائع مدركا التعادل.

وانفرد ليفربول مؤقتا بالصدارة مع 21 نقطة، إلا أن توتنهام (20) سيكون قادرا على انتزاعها منه بحال فوزه غدا الأحد على مضيفه وجاره تشلسي الذي يملك 18 نقطة وينافس أيضا على الصدارة.

وجاءت المباراة في توقيت صعب لليفربول المنقوص عدديا، بعد سقوطه على ملعبه في "أنفيلد" أمام اتالانتا الايطالي (صفر-2) في دوري أبطال أوروبا، ليتأجل تأهله إلى ثمن النهائي.

وشارك صلاح بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد، بعد أن غاب عن المرحلة السابقة التي فاز بها بثلاثية نظيفة على ليستر، وبدأ أساسيًا أمام اتالانتا.

وبدا مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب غاضبا لقرارات حكم المباراة وإصابة لاعبه المخضرم جيمس ميلنر وكون فريقه يخوض مباراة وقت الظهيرة بعد ثلاثة أيام من خوضه أخرى في دوري الأبطال.

وسحق مانشستر سيتي ضيفه بيرنلي بسداسية نظيفة في مباراة من طرف واحد.

ويلتقي لاحقا ايفرتون مع ليدز يونايتد، ووست بروميتش البيون مع شيفيلد يونايتد.