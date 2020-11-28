إنتر ميلان يفوز على ساسولو بثلاثية
حقق فريق إنتر ميلان انتصاره الثاني على التوالي في الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه على ساسولو 3 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وسجل أهداف إنتر ميلان أليكسيس سانشيز في الدقيقة الرابعة وفلاد كيركيتش، لاعب ساسولو بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 14، وروبيرتو غالياريدني في الدقيقة 60.
ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني، بفارق المواجهات المباشرة أمام ساسولو الذي توقف رصيده عند 18 نقطة في المركز الثالث.
وهذا هو الفوز الثاني لإنتر ميلان على التوالي وهو الخامس له بشكل عام في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في ثلاث، فيما أصبحت هذه الخسارة هي الأولى لساسولو في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في خمس مباريات والتعادل في ثلاث.
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