كأس السعودية | الهلال يتوج باللقب التاسع في تاريخه بعد فوزه على النصر 2-1

نجح فريق الهلال في الفوز على النصر بنتيجة 2-1 ، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، ضمن منافسات نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، المؤجل من موسم 2019-2020.

وجاءت أهداف الشوط الأول، عن طريق النجم الكوري الجنوبي جانج هيون سو، قلب دفاع نادي الهلال في الدقيقة 10، ثم جاء الهدف الثاني عن طريق الوحش جوميز في الدقيقة 42، وقبل لحظات من نهاية الشوط الأول من ضربة جزاء.

وفي الشوط الثاني استطاع أيمن يحيى لاعب النصر في تقليص الفارق وتسجيل هدف رائع بعد مراوغته للمدافع وتسديد الكرة على يسار الحارس في الدقيقة 71.

ويعد هذا اللقب هو التاسع في تاريخ نادي الهلال السعودي في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين .

وتأهل الهلال، إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على أبها، في الوقت الذي تجاوز فيه النصر، عقبة الأهلي.

وهدف هيون سو، هو الأول له بقميص الهلال، منذ انضم إلى الفريق في صيف 2018، قادمًا من صفوف إف سي طوكيو الياباني.

ومنذ صيف 2018 وحتى الآن، شارك النجم الكوري الجنوبي، في 44 مباراة، قبل نهائي الكأس أمام النصر، صنع خلالها أسيست وحيد فقط.