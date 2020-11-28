أعلن نادي ارسنال الإنجليزي، تعافى لاعبه محمد النني، متوسط ميدان المنتخب الوطني، من الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وشارك محمد النني اليوم في تدريبات فريقه ارسنال استعدادًا لمواجهة ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي. ونشر حساب نادي ارسنال على موقع تويتر، صورة للنني أثناء مشاركته في التدريبات، معلقين:" جيد أن نراك مرة أخرى يا محمد النني." وأصيب محمد النني بفيروس كورونا في معسكر المنتخب الوطني استعدادًا لمواجهة توجو في تصفيات كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في الكاميرون عام 2021.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أرسنال يعلن تعافي النني من كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.