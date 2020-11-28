16 تصريحا ناريا في مؤتمر رئيس المسابقات باتحاد الكرة .. صور

عقد اليوم السبت المهندس مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة مؤتمرا صحفيا بمقر الجبلاية فى الجزيرة كشف خلاله عن خارطة الطريق الخاصة بالدورى الممتاز فى الموسم الجديد.

وسبق المؤتمر الصحفى اجتماع مازن مرزوق بجميع ممثلي الدوري الممتاز، وتحدث عن الشروط والجدول، وأكد لهم أنه عقب القرعة تم إرسال الملاعب المحددة للأمن وفي انتظار التقرير الأمني والموافقة لإعلان ملاعب الأندية خلال أيام.

وأطلق مازن مرزوق 16 تصريحا خلال المؤتمر الصحفي جاءت على النحو التالي:

1- الفرق ستخوض مبارياتها كل 3 أيام، وهناك ٣ مباريات ستؤجل لـ الأهلي خلال مشاركته بكأس العالم للأندية في مارس المقبل.

2-نهاية الدوري في منتصف شهر أغسطس 2021، والفريق الذي سيخوض مباراة خارجيا سواء أفريقيا أو عربيا سيخوض مباراة بالدوري قبل ٣ أيام من اللقاء إذا كان بالقاهرة، و٤ أيام إذا كان خارج مصر.

3- الفريق الذي سيصل لنصف النهائي والنهائي عربيا وأفريقيا ستكون هناك لديه مساحة ٥من إلى ٦ أيام لكل فريق.

4- المباريات ستقام بدون اللاعبين المنضمين للمنتخب الأولمبي في فترة الأولمبياد، ورغم رفض نادي انبي إلا أن الأمر حسم تماما، كما أن دور الـ ٣٢ من كأس مصر تقرر إقامته كذلك بدون اللاعبين الدوليين.

5- إذا أقيمت أقل من نصف مباريات الدوري وتوقف بسبب "كورونا" سيتم إلغاؤه، وسيشارك أفريقيا الفرق التي لعبت الموسم السابق، وإذا ألغي بعد مرور نصف المباريات سيتم تطبيق الجدارة الرياضية والدوري بنفس ترتيبه وإعلان البطل والمشاركين.

6- إذا كان عدد المباريات لفريق أكبر سيتم إجراء عملية حسابية نسبية وتحديد عدد النقاط في ضوئها وإذا تساوى فريقان سيتم اللجوء للمواجهات المباشرة، وإذا تساويا سيتم اللجوء للأهداف.

7- التغييرات في الدوري مستمرة ٥ تغييرات في ٣ أوقات خلال اللقاء وسيتواجد ٩ لاعبين بدلاء و٧ من أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي، ودقائق المياه سيتم تحديدها مع لجنة الحكام وفقا لظروف الجو ودرجات الحرارة.

8- حال حدث عطل في تقنية الفيديو قبل بداية اللقاء أو خلاله ستكتمل المباراة بدون مشاكل، ونتيجتها تحتسب لأن "الفيديو" عامل مساعد وجميع الأندية متفهمة للقرار ونطبق تعليمات "الفيفا" في هذا الشأن.

9- تم تعديل لائحة الغرامات في الموسم الجديد، أي لاعب طبقت عليه غرامة أمامه أسبوعين للسداد، وفي حال لم يسدد ستكون الغرامة مضاعفة مع إيقاف اللاعب لحين السداد، وفي حال اللاعب موقوف أساسا أمامه فرصة للسداد مدة الإيقاف وإذا لم يسدد ستضاعف العقوبة مع استمرار الإيقاف، ونفس الأمر بالنسبة للأجهزة ستضاعف العقوبة في خلال ٤ أسابيع مع الإيقاف.

10- إذا كانت الغرامة المالية على النادي ستكون هناك مهلة أسبوعين ثم غرامة مضاعفة لمدة أسبوعين آخرين، وإذا لم يسدد بعد الأسابيع الأربعة سيتم خصم نقطة لكل مباراة يخوضها وعليه الغرامة، وفي حال انتهاء الموسم سيتم منعه من القيد تماما لحين السداد.

11- لن تكون هناك أي معسكرات للمنتخبات سواء الأول أو الأولمبي خارج الأجندة الدولية.

12- تحديد جدول من أول يوم حتى نهاية الدوري صعب للغاية ولا يمكن تحديده بسبب ظروف الأندية ومواجهات أفريقيا والبطولة العربية، ننتظر موعد قرعة أفريقيا نهاية شهر يناير لتحديد باقي المواعيد بعدما تم تحديد مواعيد أول ١٠ أسابيع لحين وضوح الرؤية بشأن قرعة بطولات أفريقيا في يناير

13- مباريات الأهلي ستكون في استاد السلام، والزمالك باستاد القاهرة، كما أن نادي وادي دجلة اختار استاد القاهرة لمبارياته، ويتم حاليا التواصل لإيجاد حل بديل للزمالك ودجلة خاصة وأن استاد القاهرة من المنتظر غلقه في منتصف ديسمبر المقبل بسبب الإصلاحات.

14- حضور جماهير للمباريات لن يكون مسموحا به على الإطلاق في ظل مخاوف من انتشار فيروس "كورونا.

15- اتحاد الكرة أرسل خطابا رسميا للكاف يطلب فيه إقامة اللقاء يوم ١٠ ديسمبر المقبل وينتظر القرار

16- اللائحة الجديدة بها بند أنه حال إصابة أكثر من ١٦ لاعبا بالقائمة ستؤجل المباراة وغير ذلك ستلعب المواجهة بدون مشاكل، وفي حال التأجيل بسبب إصابة أكثر من ١٦ لاعبا سيتم معاقبة الفريق لأن الأمر إهمال طبي جسيم وفقا للجنة الطبية باتحاد الكرة.



