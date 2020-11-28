سيراميكا كليوباترا يعلن التعاقد مع خالد صبحي مدافع الجونة

أعلنت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، التعاقد مع خالد صبحي مدافع نادي الجونة، ليكون أحدث صفقات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، استعدادا للمشاركة الأولى في مسابقة الدوري الممتاز.

وتسعى إدارة نادي سيراميكا كليوباترا إلى بناء فريق قوي، يكون قادرا على المنافسة والظهور بشكل مميز في دوري الأضواء والشهرة، ويتم اختيار الصفقات وفق أسس ومعايير فنية وعلمية، من هيثم شعبان المدير الفني للفريق.

جدير بالذكر أن سيراميكا كليوباترا يفتتح مسابقة الدوري الممتاز في نسختها الجديدة، بمواجهة الإنتاج الحربي، في الجولة الأولى.

وديا.. سيراميكا كليوباترا يفوز على أسوان بهدف شادي حسين

فاز فريق الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، وديا على أسوان، بهدف دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما عصر اليوم على الملعب الفرعي لاستاد 30 يونيو بالدفاع الجوي.

سيطر لاعبو سيراميكا كليوباترا على مجريات الشوط الأول، وسط تنويع في طرق اللعب وشن الهجمات من العمق والطرفين، حتى نجح شادي حسين في تسجيل هدف المباراة الوحيد بالدقيقة 21.

وفي الشوط الثاني أجرى هيثم شعبان المدير الفني للفريق عدد من التغييرات، بهدف تجربة أكثر من عنصر في اللقاء 11 لاعبا في قائمة سيراميكا كليوباترا الأولى للموسم الجديد.

أرسل نادي سيراميكا كليوباترا أسماء اللاعبين الذين سيتم قيدهم في القائمة الأولى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، استعدادا للمشاركة في مسابقة الدوري الممتاز، للموسم الجديد 2020-2021.

وأكد هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، أن القائمة الأولى ضمت 11 لاعبا، تم قيدهم في صفوف الفريق، تمهيدا للمشاركة الأولى في مسابقة الدوري الممتاز، مشددا على أنه تم اختيار اللاعبين بعناية شديدة، وعلى أسس علمية وفنية.

واللاعبون هم: محمود شكري، وطارق سامي، ووليد عبد المنعم، ومحمد جمال، ومحمود صقر، وعاشور الأدهم، ومحمود نبيل، وضياء قنديل، وشريف دابو، وشادي حسين، وأحمد غنيم.