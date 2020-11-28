نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأزمة تشتعل بين جماهير الأهلي وشيكابالا.. والأخير يرد بقوة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اشتعلت أزمة جديدة بين محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وجماهير الأهلي، بعد تتويج الأخير بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي أمس الجمعة بهدفين مقابل هدف، حيث سجل هدف الزمالك الوحيد شيكابالا في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول.

ونشر شيكابالا صورة له وهو يرفع الحذاء في وجه جماهير الأهلي، وذلك في استوري له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

هذا الخلاف ليس بجديد بين الطرفين، حيث أنه على مدار السنوات الماضية شهدت العديد من الأزمات بين شيكابالا وجماهير النادي الأهلي، خاصة بعد توتر مباريات القمة.

يشار إلى أن مباراة السوبر المصري الأخيرة التي أقيمت في الإمارات، في شهر فبراير الماضي، قد شهدت أيضًا نشوب أزمة بين شيكابالا وجماهير الأهلي.