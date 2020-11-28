نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايرن ميونخ يهزم شتوتجارت وينفر بصدارة الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انفرد فريق بايرن ميونخ بصدارة جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم بفوزه على مضيفه شتوتغارت 3-1، اليوم السبت، في الجولة 9 من "البوندسليغا".

وتعرض بروسيا دورتموند لهزيمة مفاجئة على أرضه أمام كولون 1-2 في الوقت الذي تغلب فيه لايبزغ على ضيفه أرمينيا بيلفيلد 2-1.

وفي باقي المباريات تعادل فرايبورغ مع مضيفه أوغسبورغ 1-1 كما تعادل يونيون برلين مع أينتراخت فرانكفورت 3-3.

ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب "البوندسليغا" برصيد 22 نقطة بفارق نقطتين عن لايبزغ الوصيف وأربع نقاط عن دورتموند صاحب المركز الثالث.

وسجل كينغسيلي كومان وروبرت ليفاندوفسكي ودوغلاس كوستا أهداف الفوز لبايرن في الدقائق 38 و45 و88 بعد أن تقدم تانغوي كوليبالي بهدف لشتوتغارت في الدقيقة 20.