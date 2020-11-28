نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يهزم الزمالك 6-1 في البطولات الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تُوج النادي الأهلي لكرة القدم ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، بعد تغلبه على الزمالك في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الجمعة.

الفوز الذي حققه النادي الأهلي على الزمالك يرفع عدد انتصاراته في البطولات الإفريقية على حساب المنافس التقليدي إلى 6 انتصارات، مقابل خسارة وحيدة، مرسخًا حقيقة أن الزمالك لا يعرف طعم الانتصارات على الأهلي مطلقًا في دوري أبطال إفريقيا.

البداية كانت في بطولة السوبر الإفريقي عام 1994، وانتهت المباراة بفوز الزمالك بهدف دون رد، لينتظر الأهلي 11 عامًا، ليلتقي الزمالك ويحقق الفوز في نصف نهائي دوري الأبطال ذهابًا بنتيجة 2-1 وإيابًا بنتيجة 2-0.

لم يكتفِ الأهلي بذلك بعدما عاد ليفوز على الزمالك في نسخة 2008 في دور مجموعات دوري الأبطال في مباراة، واكتفى بالتعادل في المباراة الثانية.

الفوز الرابع جاء في مواجهة الفريقين بدور مجموعات دوري الأبطال نسخة 2012، وتعادل في المباراة الثانية، فيما جاء الفوز الخامس للأهلي على حساب الزمالك في دور مجموعات دوري الأبطال نسخة 2013، وكان التعادل سيد الموقف في المواجهة الثانية.

لينجح الأهلي في الوصول إلى الفوز السادس في البطولة الأخيرة، عندما تمكن من الفوز في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين مساء الجمعة، وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 2-1.