نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يهزم الزمالك 6-1 في البطولات الإفريقية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تُوج النادي الأهلي لكرة القدم ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، بعد تغلبه على الزمالك في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الجمعة.
الفوز الذي حققه النادي الأهلي على الزمالك يرفع عدد انتصاراته في البطولات الإفريقية على حساب المنافس التقليدي إلى 6 انتصارات، مقابل خسارة وحيدة، مرسخًا حقيقة أن الزمالك لا يعرف طعم الانتصارات على الأهلي مطلقًا في دوري أبطال إفريقيا.
البداية كانت في بطولة السوبر الإفريقي عام 1994، وانتهت المباراة بفوز الزمالك بهدف دون رد، لينتظر الأهلي 11 عامًا، ليلتقي الزمالك ويحقق الفوز في نصف نهائي دوري الأبطال ذهابًا بنتيجة 2-1 وإيابًا بنتيجة 2-0.
لم يكتفِ الأهلي بذلك بعدما عاد ليفوز على الزمالك في نسخة 2008 في دور مجموعات دوري الأبطال في مباراة، واكتفى بالتعادل في المباراة الثانية.
الفوز الرابع جاء في مواجهة الفريقين بدور مجموعات دوري الأبطال نسخة 2012، وتعادل في المباراة الثانية، فيما جاء الفوز الخامس للأهلي على حساب الزمالك في دور مجموعات دوري الأبطال نسخة 2013، وكان التعادل سيد الموقف في المواجهة الثانية.
لينجح الأهلي في الوصول إلى الفوز السادس في البطولة الأخيرة، عندما تمكن من الفوز في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين مساء الجمعة، وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 2-1.